Ce qu’un artisan peut valoriser sur les réseaux sociaux : l’exemple d’un plombier

Dirigeant de TPE, PME, être présent sur les réseaux sociaux, c’est nécessaire, quel que soit votre secteur d’activité. Mais que raconter sur les réseaux ? Voici l’exemple de ce qu’un plombier pourrait valoriser sur les réseaux sociaux.

Vous êtes plombier et vous voyez autour de vous des plombiers qui se lancent sur les réseaux sociaux mais vous cherchez l’intérêt pour votre secteur d’activité. Pour faire comme les autres : à quoi bon ? Être présent, ce n’est pas simplement créer une page entreprise, c’est l’animer au jour le jour. Mais que dire quand vous avez l’impression qu’il n’y a pas d’actualité à partager au quotidien ?

Quand on vous sollicite, c’est souvent dans l’urgence ! Vous exercez un métier de proximité où la réactivité est de mise. Mais, vous digitaliser, ce n’est pas nécessairement offrir des services à distance, mais plutôt, répondre à une mutation profonde des attentes des usagers. Et dans votre secteur d’activité, le référencement est un enjeu majeur.

Améliorez votre référencement

Tout d’abord, il faut qu’on puisse vous contacter facilement ! Lorsqu’on a besoin de vous, on recherche le mot “plombier” sur un moteur de recherche en indiquant un lieu. Comme c’est agréable d’être bien référencé et d’offrir une information claire à ses prospects. Pour cela, créez une page Google My Business afin qu’on trouve facilement vos coordonnées. Et avec cet espace gratuit, vous serez accessible depuis le web et facilement joignable. Formidable !

Valoriser vos réalisations

Outre les réparations, vous êtes le maître d’œuvre d’installations sanitaires et de ventilation. Ce n’est pas à la portée de tous et vous pourriez valoriser ces réalisations. Vous avez raccordé des locaux aux canalisations ? Prenez-les en photos ! Vous avez installé un nouveau chauffeau chez un particulier, ce qui lui a fait économiser 30 % d’énergie en un an ? Alors, demandez-lui de laisser un avis sur votre page Facebook ! Et veillez à votre e-réputation. Avant de vous faire intervenir, les internautes se renseigneront sur la qualité de vos prestations. Autant bien gérer votre e-reputation ! Vous l’avez compris, les réseaux sociaux vous offrent d’innombrables possibilités.

La vie de votre entreprise intéresse vos (futurs) clients.

Pour débuter, commencez par anticiper vos publications sur 15 jours afin d’avoir une visibilité sur certains points : diversité des sujets, des médias, des tons pour donner à vos publications une plus grande portée. N’oubliez jamais que la vie de votre entreprise intéresse vos clients, que vos prospects ne demandent qu’à pousser votre porte et à vous connaître. Ce que vous publierez peut être un élément déclencheur. Profitez-en pour valoriser votre équipe, vous appuyer sur elle et le succès sera garanti.

Bienvenue sur les réseaux sociaux et bon lancement !

Gérez votre entreprise avec des experts.

Comprendre la marge, définir le juste prix, gérer les RGPD, le pacte d’associés… quelque soit le sujet, vous pouvez bénéficiez de conseils à la gestion d’entreprises en visionnant les émissions Paroles d’Expert