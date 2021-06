Tambour Battant: Le cerveau, entre neurosciences et psychanalyse – le programme

Dans cette édition de Tambour Battant Antoine Spire et Patrick Tudoret vous proposent une émission en trois parties:

1- un entretien avec Muriel DARMON et Catherine TALLON-BAUDRY

Muriel DARMON est sociologue, présidente de l’Assoc. F. de sociologie (AFS), auteure de « Réparer les cerveaux » (Éd. La Découverte).

Catherine TALLON-BAUDRY est Directrice de recherches au CNRS en neurosciences, Médaille d’argent du CNRS, co-auteure de de « la cognition, du neurone à la société » (Éd. Gallimard-Folio).

2-Le Gril un échange entre Bernard GOLSE et Laurent COHEN

Bernard GOLSE est Pédopsychiatre et psychanalyste , auteur de « le bébé, du sentiment d’être au sentiment d’exister » (Éd. Erès ).

Laurent COHEN est professeur de neurologie au CHU de La Pitié, chercheur à l’institut du cerveau et de la moelle (ICM), auteur de « Le parfum du rouge et la couleur du Z » (Éd Odile Jacob).

3-En Fin d’émission le grand témoin est :Jean-Pol TASSIN

Jean-Pol TASSIN, Neurobiologiste, Directeur de recherches à l’INSERM , auteur de « Les coulisses du cerveau » (Éd. Dunod).

Tambour Battant: Le cerveau, entre neurosciences et psychanalyse – le pitch

Le dialogue récent entre psychanalystes et chercheurs en neurologie suppose une souplesse intellectuelle dont les invités ont fait preuve :

Pour la chercheuse en neurosciences Catherine Tallon-Baudry, le cerveau est un organe social qui contribue avec d’autres organes à la prise de conscience.

Muriel Darmon montre que l’AVC est différemment vécu par les individus selon leur histoire culturelle; ainsi, la récupération est marquée par le passé social du patient.

Si la psychanalyse ne cherche pas les causes de la maladie cérébrale , elle propose une thérapie par le langage précise Bernard Golse ; elle peut s’articuler avec le traitement de l’image cérébrale décrite par Laurent Cohen.

Jean-Pol Tassin est un des premiers chercheurs à analyser l’inconscient à l’aide des neurosciences.