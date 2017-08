ZikSpotting Clip avec Too Many Zooz

ZikSpotting Clip vous présente des Clips venus d’île de France et du monde. Nous sommes toujours à l’affût de nouveaux sons. Aujourd’hui, partez à la rencontre de Too Many Zooz.

Tu regretteras d’avoir raté ton arrêt.

Groupe de trois bonhommes new-yorkais, Too Many Zooz propose une musique énergique d’abord sur les quais de métro de leur grosse pomme pour ensuite envahir les scènes du monde.

C’est une puissante interprétation, d’une spontanéité que l’on sent dûment préparée que Too Many Zooz conquiert le monde. Dans leur clip Bedford, à l’image de leur art peu conventionnel et plein de vie, le groupe impose son allure et son style loufoques. Ils apportent à ce monde terne et fade, comme peut l’être la vie routinière des travailleurs new-yorkais, une touche de couleur, de fantaisie et surtout de bonne humeur. A travers un saxophone, une trompette et quelques percussions, ils changent leur environnement, qui fait intégralement parti de leur art. Leur son est ponctué de passages quasi psychédéliques alterné avec des moment d’accalmie, histoire de réveiller un peu tout ce beau monde éreinté après une dure journée de boulot ! Leur but est d’envoyer un message positif, d’inciter les gens à s’amuser et à quitter leur quotidien. C’est dans le métro, un moyen de locomotion (un peu crade certes), que Too Many Zooz aspire aux voyages des sens et de l’esprit (et le rend plus propre). Si tu ne vas pas à la musique, la musique viendra à toi et elle t’emmènera là où tu n’imaginais jamais aller.

C’est une bouffée d’air frais et joyeux qui nous traverse le corps et nous réveille l’esprit. Ecoute-les et sort faire la fête !

Postincongru

ZikSpotting