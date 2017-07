ZikSpotting Clip avec Phases Cachées et Sara Lugo

ZikSpotting Clip vous présente des Clips venus d’île de France et du monde. Nous sommes toujours à l’affut de nouveaux sons. Aujourd’hui, partez à la rencontre de Sara Lugo & Phases cachées « Pour le plaisir »..

De Munich aux frasques françaises le plaisir de Léonard est anobli.

Sara Lugo, artiste allemande de la scène reggae munichoise, la fidélité de la jeune femme aux thématiques de l’amour et de la bienveillance humaine collabore sur ce titre avec le trio français Phases Cachées adepte du Boogie Woogie Flow.

Cet assemblage musical au départ bien surprenant révèle un goût partagé de l’auto-dérision et du bonheur d’être ensemble pour simplement partager une vie bonne. Ils posent une interrogation salvatrice et existentielle sur l’hybris comme si le devenir de la vie impactait négativement tous les êtres incapables de prendre du plaisir simplement.

Nonchalamment mais avec une dose d’humour et beaucoup de talent à offrir ils proposent de provoquer l’impulsion qui lancera l’idée que le bonheur partagé est plus fécond que l’illusion de la réussite mercantile. Bref, ils prêchent mélodieusement l’harmonie en s’appuyant sur un flow décalé avec cette petite pastille de tendresse musicale.

Pour une fois cette saison saisissons la balle au bond et prenons le temps d’apprécier le beau, le sens de la rime légères dans le but ultime de se sentir à l’aise, bien voire des plus joyeux avec ceux que l’on aime.

Délectez-vous de cette gaîté les amis…

Homme d’Ithaque