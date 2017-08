ZikSpotting Clip avec MandrÃ gora & Los Raja Tabla

Aujourd’hui, partez à la rencontre de Mandràgora et Los Raja Tabla.

Rap & Jazz en Amérique du sud.

Et si on mélangeait un groupe de rap colombien avec un groupe jazz argentin, ça donne quoi? Et bien ça donne, Qué Decís, un rap sur une mélodie sobre, classe et élaborée aux sonorités jazzy.

Fly so high, le rappeur, envoie son flow calmement mais avec force. Il y défend son rap et revendique sa qualité d’artiste à part entière. Le mix de ces deux genres, à savoir le rap et le jazz pourrait tout d’abord paraître incongru et pourtant fonctionne aussi bien dans la forme que dans le fond. En effet, le jazz est sans aucun doute la musique des esclaves qui ne pouvaient exprimer leur douleur et surtout leur mal-être de faire partie de cette minorité et c’est également le cas pour le rap. Ces bandes de jeunes noir américains vivants dans les ghetto se sont eux aussi trouver un moyen de manifester leur peine et leur colère. Ensemble, leur force de frappe est décuplée, et c’est également le cas pour cette alliance entre Mandràgora et Los Raja Tabla. Ces derniers composent avec des instruments de moins en moins utilisés par les jazzmen comme le trombone ou même le banjo, mais ils donnent une dimension plus authentique à leur musique qui, en fond de rap, crée une véritable osmose poignante.

C’est dans un clip sans chichi que Mandràgora et Los Raja Tabla s’expriment en toute simplicité et aussi en toute honnêteté. Ils envoient un message de revendication et d’acceptation de soi autant dans la mélodie que dans le texte.

Postincongru

ZikSpotting