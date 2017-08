ZikSpotting Clip avec Arseman

ZikSpotting Clip vous présente des Clips venus d’île de France et du monde. Nous sommes toujours à l’affut de nouveaux sons. Aujourd’hui, partez à la rencontre de Arseman « Microphone Chek »..

Fumer n’est peut être pas si mal au final.

Arseman est un rappeur d’origine chilienne qui impose son propre rythme sur son titre “Microphone Chek”.

La casquette est de rigueur pour Arseman qui, sur un tempo lent, envoie un débit de paroles impressionnant. La percussion est accompagnée d’une mélodie répétée, avec effet de torsions. Elle en rappelle les effets que l’on trouve dans certaines musiques des folles années psychédéliques, où la drogue était pour la plupart des artistes, incontournable et parfois même essentielle. Ca tombe bien, c’est de ça dont nous allons parler aujourd’hui. On rappelle quand même que c’est illégal en France. Dans son clip fait maison, Arseman balance son flow rapide, structuré et surtout d’un seul trait. On se demande quand chacune de ses phrases va bien pouvoir se terminer et quand pourra-t-il enfin respirer ! Dans son clip, Arseman se montre volontairement en train de fumer “on ne sait quoi”. Difficile de bien respirer en même temps, il inspire beaucoup (pour fumer ou pour chanter) et prend peu de temps pour reprendre son souffle. Une prouesse dans ces deux domaines ! Son ton agressif (c’est un rappeur) est en contradiction avec sa mélodie si douce qui, bien que rythmée, te caresse doucement les oreilles.

Une ode à la fumette et aussi un peu à la casquette j’en suis sûre, Arseman est un vrai de vrai bad boy. Une petite traduction pour la route ; Arseman : un homme qui ne pense qu’au sexe et qui cherche le plaisir sexuel. Au moins comme ça, c’est clair !

