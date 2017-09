Watch : Facebook lance un concurrent direct à YouTube

Le divertissement a bien changé depuis l’arrivée d’Internet dans nos foyer. Les ados sont sur YouTube, les adultes sont sur Netflix et les vieux regardent toujours le télé-achat. Mais voilà, notre ami Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, veut aussi sa part du gâteau.

De son nom très original, Watch est une toute nouvelle plateforme créée par Facebook, où l’on peut regarder des vidéos. Un concurrent plus ou moins sérieux de YouTube tant ce dernier est implanté comme leader depuis toujours. Attention Watch ne veut pas être le petit frère de YouTube ! Il veut être une plateforme à part entière.

Des oeuvres originales

Watch propose depuis le 10 août aux Etats Unis, des oeuvres originales uniquement réalisées par des créateurs expérimentés. Pas les tutos beauté de ta cousine de 12 ans, ni de podcast de ton voisin rigolo, non ! Seulement des émissions et des séries sponsorisées par Facebook ou ses partenaires, proposant du contenu exclusif et de qualité. Alors oui, ils veulent concurrencer YouTube, mais aussi Netflix ! Leur but est de devenir la nouvelle télévision. Et ça, c’est un pari très risqué.

YouTube est numéro 1 et il sera vraiment difficile de le détrôner. Watch doit absolument se différencier et pour ça, ils ont des idées ! Et n’oublions pas que Facebook est avant tout un réseau social de partage entre amis.

En direct

Il te sera alors possible de commenter en direct, l’émission ou la série que tu regardes sur un tchat. Plus besoin d’appeler à la fin de chaque épisode ta meilleure amie en lui disant « Nan mais t’as vu ce que j’ai vu?! » et risquer de lui spoiler l’épisode en entier. Voilà, maintenant elle te hait et ne va plus te parler jusqu’à la semaine d’après à l’arrivée du prochain épisode.

Se lancer sur ce terrain là, Facebook l’a fait aux USA uniquement pour le moment et on attend les résultats.

Une Idée de Départ

