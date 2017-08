Voyages Oniriques

Une Idée de Départ est un créateur d’émissions de télévision et d’articles, toujours liés aux voyages, aux déplacements et au nomadisme.

Action de se rendre ou d’être transporté dans un autre lieu, tel est la définition du mot “voyage”. On s’imagine de suite prendre ses valises, aller à l’aéroport, passer des heures dans un avion et arriver au bord d’une plage. Pour les plus aventureux, un sac à dos, de bonnes chaussures et c’est parti pour une randonnée dans la forêt. Sauf que le voyage c’est ça, mais pas que. Le voyage n’est pas forcément le déplacement de son corps vers une destination, l’esprit voyage lui aussi. Quand le corps bouge, l’esprit suit c’est vrai et il voyage donc. Mais l’on peut voyager uniquement grâce à ce cerveau, pour les personnes qui en ont un bien sûr.

Nombreuses personnes rêvent de voyager dans le temps, mais tout le monde le fait déjà; ça s’appelle se remémorer un souvenir, mais ce n’est pas de ça que nous allons parler aujourd’hui, enfin pas tout à fait. On va aborder le rêve, au sens où tout le monde le voit, les rêves que nous faisons quand nous sommes endormis. Et oui c’est un voyage aussi; Retourne à la définition du voyage, l’esprit se déplace dans l’inconscient. Les rêves que tu fais la nuit, si tu t’en souviens au réveil, sont souvent absurdes, totalement loufoques, parfois effrayants et même des fois érotiques. Alors soit tu rigoles un bon coup au réveil et tu vis ta vie, soit tu es le genre de personne qui écrit tous ses rêves dans un cahier. Pour la deuxième proposition, l’intérêt est d’y trouver une interprétation, qu’elle soit totalement personnelle ou basée sur les dires d’un certain Freud. D’ailleurs il a dit que les rêves étaient l’accomplissement d’un souhait, d’un désir refoulé. Encore une fois on en fait ce qu’on veut mais l’interprétation des rêves n’a pas été inventé par l’autrichien. Une minorité ethnique du vietnam, les Joraïs interprètent les rêves eux aussi. Au réveil, il faut raconter son rêve aux anciens pour savoir si leur divinité a employé une » parole directe « , c’est à dire que si l’on rêve d’une canne à pêche, on doit aller pêcher. Rêver de divinités ou de défunts de son sexe n’est considéré comme pas très dangereux, mais s’ils sont de l’autre sexe, on risque d’entrer dans la folie. Raconter ses rêves permet d’être sauvé par la parole et permet de réintégrer la norme sociale joraï. On trouve aussi des interprétations aux rêves dans la religion islamique. Chaque rêve se range dans une des trois catégories, à savoir : le rêve véridique, le rêve représentant le désir d’une personne et le rêve provenant du diable.

Le voyage permet de s’échapper du quotidien qu’il soit physique ou mental qu’on l’interprète ou non. Et si tu as rêvé d’une gaufre qui portait des santiags, on te laisse interpréter.

