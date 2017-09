Volkswagen rend son légendaire Combi écolo et branché !

Après le succès planétaire du Combi de Volkswagen dans les années 60, cette voiture revient pour notre plus grand plaisir, mais en version 2.0.

Le Combi devient ID BUZZ et il est aujourd’hui à 100% électrique. Mythique véhicule, souvent associé à la génération Peace & Love, est à présent en total harmonie avec leur principe de protection de la nature.

Plus de hippies mais des hipsters

Dans la vidéo promotionnelle de Volkswagen, les hipsters ont remplacé les hippies, la prise électrique a évincé la trappe à essence et le moteur est définitivement parti. Il n’y a plus rien sous le capot, Volkswagen a installé toutes ses batteries dans le plancher, sous les fauteuils ce qui donne beaucoup plus de place à bord de la voiture. ID BUZZ sera disponible en utilitaire ou aux particuliers qui pourront modeler leur habitacle à leur manière en retournant les fauteuils.

Le véhicule aura la possibilité d’utiliser la conduite automatisée, plus besoin de garder un œil sur la route nous pourrons faire la sieste ou jouer en famille ou entre ami pendant que ID BUZZ nous conduit jusqu’à notre destination.

Tu iras loin

Avec une autonomie de 600 kilomètres et une batterie rechargeable à 80% en seulement 30 minutes, les voitures électriques n’ont plus aucune excuse pour s’imposer définitivement dans nos foyers.

Volkswagen prévoit de commercialiser ID BUZZ dès 2022 vers l’Amérique du Nord, l’Europe et la Chine, là où le Combi avait fait ses preuves 60 ans plus tôt.

