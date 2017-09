Géolocalisez les modes de vie durables avec Yes We Green.

Yes We Green est une application créée par Karine Niego. Elle recense et géolocalise les lieux et les infos qui proposent un mode de vie durable. Elle permet de de vivre autrement au quotidien et dès maintenant.

Karine retrace aussi son parcours d’entrepreneur. Elle recense les différentes étapes qu’elle a franchies pour développer cette application et précise le business plan à imaginer pour une application qui est gratuite. Son témoignage sera particulièrement précieux pour ceux qui veulent lancer une application et en vivre. Son application fera le bonheur de tout ceux qui veulent vivre autrement et agir en « citoyen durable ».

