Val Hebdo du 12 mai 2017 : Le sommaire !

Chaque semaine découvrez un nouveau numéro de Val Hebdo, pour en savoir plus sur toute l’actualité du Val de Marne.

Au sommaire de Val Hebdo cette semaine :

Actu :

• Vous êtes à la recherche d’un job d’été, d’un stage en alternance ou vous souhaitez créer votre emploi ? Rendez-vous le 17 mai aux Rencontres pour l’emploi de Fontenay-sous-Bois. Pour plus d’infos : actival16-25.valdemarne.fr

• Dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire, des jeunes entre 16 et 25 ans ont été reçu à l’Hotel du département pour leur stage service civique au sein du Val de Marne tout en continuant leur étude

Zoom

• La Maison des Jeunes et de La Culture travaille à l’émancipation individuel et collective à travers un jardin partagé à Créteil

Agenda :

• Spectacle de danse par le chorégraphe Gallotta, il propose une balade sensuelle dans l’histoire du rock le vendredi 19 mai au théâtre Romain Rolland de Villejuif. Plus d’infos : trr.fr

• Le week-end prochain, l’association Grand Huit vous invite pour découvrir la discipline du stand-up paddle, initiation au yoga sur paddle, concours d’élégance pour chien sur paddle, course conviviale ou initiation avec la vise championne du monde. Réservez vos plus sur : tourisme-valdemarne.com

• Théâtre d’ombre et de reflet, l’histoire retrace le parcours d’un migrant au Centre Culturel de Boissy-Saint-Léger, mercredi 17 mai à 15h15

• Conseils sur les roses par des jardiniers à la Roseraie départementale. Rendez-vous samedi 13 mai de 14h à 17h à l’Haÿ-Les-Roses

• Assurez la protection de l’environnement en participant aux activités de l’association Ose www.oseonline.fr ou au 06.13.83.94.71

Sélection Tval+ :

• Présentation du service Wimoov pour aider à la mobilité des personnes en situation de handicap

• En savoir plus sur le métier d’assistant familial

• Rencontre avec l’artiste Kent du groupe Starshooter et parolier d’Enzo Enzo