Le travail social est invisible. Pourtant, il y a plus d’un million de travailleurs sociaux en France. On les retrouve dans tous les domaines qui constituent la société. Dans les entreprises, dans les associations, dans les institutions, à l’école, dans la rue. Mais le travail social est en pleine crise. Pris entre ses origines émancipatrices de la personne et la nécessité de contrôler les dérives humaines. Le travail social doit constamment s’inventer. Apprendre ce travail est un processus.

Le film documentaire proposé par Ludovic Tac et produit par Kanari propose une immersion d’une année au coeur d’une école de formation des assistants de services sociaux: l’École Normale Sociale, à Paris 18ème. La seule école qui abrite également un centre social et qui confronte ainsi directement, au coeur même de son enseignement, la théorie et la pratique.

Travail social, un métier compliqué et nécessaire sous le feu de critiques

En effet, le métier d’assistant de service social connaît aujourd’hui des problèmes de recrutement. Mais aussi un cadre d’exercice de plus en plus difficile. D’un côté, le spectre des personnes touchées par des difficultés s’élargit. Et d’un autre côté, les moyens mis à disposition pour soutenir et insérer se raréfient. Pire, on rend responsables les travailleurs sociaux des dérives sociales de certains individus qui ne peuvent (ou ne veulent pas) s’insérer. On les accuse de dépenser des ressources publiques sans aucun résultat. Un malaise important s’est ainsi peu à peu installé. Un problème que les pouvoirs publics souhaiteraient dissiper en convoquant les états généraux du travail social. Mais, signe des temps, l’organisation de ces états généraux ne cesse d’être ajournée.

Découvrir les réalités du travail social

C’est le moment idéal pour explorer ce qu’est le travail social. Quels sont les profils et les attentes des étudiants qui s’engagent dans ce cursus ? À quoi doivent-ils faire face ? Comment entre-t-on dans ces métiers dont la figure emblématique et originelle est l’assistante sociale ? Tant de question auquel vont tenter de répondre les auteur de ce documentaire diffusé sur DemainTV samedi 16 septembre à 20h30.