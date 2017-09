La téléportation Quantique avance à grand pas !

“Ahh si seulement je pouvais me téléporter de mon lit jusqu’au travail, ce serait tellement bien !”. Ne mens pas, nous savons tous parfaitement que tu as déjà eu cette pensée un lundi matin. On est désolé de te dire que tu vas encore devoir te lever une heure plus tôt pour prendre le métro mais peut être que tes enfants n’auront pas à le faire !

Tout d’abord, on parle de téléportation quantique. La différence avec la téléportation que nous imaginons tous, c’est que l’objet qui est téléporté est en fait à l’arrivée un clone. La téléportation quantique détruit l’objet de base pour le recréer après à un endroit différent. Imaginons que tu casses, tout à fait malencontreusement, l’affreux vase couleur vomi de mamie et que, comme elle l’adore, tu décides de recoller les morceaux. C’est le même vase qu’avant puisque tu as pris les morceaux du vase d’origine mais ça en fait un vase différent puisqu’il a dû être reconstitué.

Les tests sont concluants !

Bon, l’important c’est que beaucoup de tests ont déjà été fait et des concluants ! En 2012, la Chine avait réussi la téléportation quantique de particules à 143 km, ce qui est déjà un truc de fou ! Mais cette année, ils ont réussi à les téléporter à 1400 km !

Le voyage s’est fait en 32 jours et sur 4000 paires de photons seules 911 ont survécu, mais c’est un progrès énorme. C’est une véritable avancée dans le domaine et ça promet de grande chose, notamment l’Internet quantique. Le but sera de téléporter les ondes pour faire simple.

Sous l’eau

Les ingénieurs chinois ont également tester la téléportation quantique sous l’eau. Dans l’air ça fonctionne, il fallait voir si un jour on pouvait espérer avec de l’Internet quantique consulter son relevé bancaire tout en regardant les poissons. Apparemment, ce serait possible, leurs tests ont été concluant.

En attendant de se rendre au travail par téléportation, la marche c’est très bon pour la santé ! Par contre, ça nous éviterait pas mal de mésaventures pour rentrer chez soi avec quelques verres dans le nez.

