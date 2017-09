Le talkie-walkie sur smartphone grâce à Zello

Difficile ces derniers temps de passer outre les ouragans Irma et Harvey qui ont détruit des terres et parfois des vies. Mais une application est venue en aide aux populations sinistrés ou pas dans la mesure où le réseau filaire voire non filaire fonctionne encore.

Zello est une application gratuite qui grâce à un smartphone, simule des communications par talkie-walkie. Le principe est simple, vous envoyez un message vocal de détresse sur une discussion préalablement créée et ainsi vous serez entendu par les personnes sur cette même conversation.

Ils pourront vous répondre eux aussi par messages vocaux, comme par talkie-walkie. Zello a donc été très utile pour des personnes en danger qui avaient besoin d’aide puisque bien souvent lors d’événement tragique de grand ampleur, les lignes d’urgences sont saturées.

Le seul hic de cette application c’est que pour envoyer des messages vocaux, il faut obligatoirement avoir accès à Internet. Ce qui n’est pas toujours le cas lors d’une situation d’urgence et encore plus quand un ouragan a emporté toute ta maison ainsi que ta box.

Zello se défend en rappelant que de nos jours, Internet est disponible presque partout dans le monde à n’importe quel moment.

C’est vrai et rappelons aussi que Zello n’est pas uniquement une application à utiliser en cas d’urgence. Tu peux aussi juste te faire des potes sur des chats publics dans le monde entier et entendre la voix de son interlocuteur est quand même bien plus fun que de lire des messages froids et impersonnels, ponctués d’emojis censés retranscrire ton humeur.

De quoi faire des batailles de blagues les plus drôles et d’envoyer un rire franc et sincère, MDRRRR ! Vous voyez c’est nul ça !

