Stan trouve ta place !

Tu en as marre de devoir venir 3 jours avant à l’aéroport pour trouver une place de parking? Stan est là pour te sauver. Non ce n’est pas un homme extrêmement généreux qui va te sortir de toutes tes galères. Par exemple, ce ne sera pas lui qui viendra te chercher en cellule de dégrisement non, Stan est un robot voiturier. Conçu par une entreprise française du nom de Stanley Robotics, ce sont 3 ingénieurs dans les technologies de voitures autonomes qui ont inventé ce robot.

Stan ressemble à un petit frigo couché qui grâce à une plateforme qui se glisse sous la véhicule, il soulève la voiture et l’emmène vers sa petite place sans que tu ne te préoccupes de quoi que ce soit. Tu n’as même pas à lui confier les clés, comme ça, tu es sûr qu’il ne volera pas ta monnaie. Alors ok, pour partir en vacances il n’y a pas de problème mais quand je reviens qu’est ce qu’il fait Stan? Et bien, si tu as un billet retour, Stan qui a enregistré le numéro de ton vol et l’heure d’arrivée, sera là avec ta voiture et il t’attendra à la sortie de l’avion. Tu n’as plus à passer des heures à chercher ta voiture dans le parking, en portant les valises et les enfants. Bon, Stan ne te ramènera pas chez toi, c’est vrai, mais c’est déjà franchement pas mal et en plus tu pourras compter ta petite monnaie, tes 47 centimes seront là.

Ok, c’est un gain de temps et d’énergie pour le passager, mais quoi d’autre? Déjà, Stan est à 100% électrique, un gain d’énergie pour la planète. Certes, l’intérêt est de proposer un service rapide, mais grâce à Stan, un parking tout à fait basique gagne jusqu’à 50% de place en plus. Etant donné qu’aucun humain n’aura accès aux voitures, il n’y pas d’espace à garder sur les côtés pour pouvoir monter ou descendre. Attention, il n’y a aucun jugement sur la taille de ton ventre, on n’est pas là pour te dire de ne pas manger de raclette, que ce soit clair. En plus de ça, les voitures seront parfaitement bien garées. Si tu galères à faire tes créneaux, c’est fini maintenant. Et si tu fais parti des gens qui les réussissent merveilleusement, tu n’auras plu à râler sur la façon de se garer des autres. Histoire de commencer son voyages très positivement !

Maintenant que tu as super envie d’avoir un pote robot, saches que tu peux le retrouver à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, mais le service est plus cher et encore assez exclusif. Sinon au tarif habituel, Stan et ses potes seront dès le mois de septembre à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry et ce pendant 18 mois. Suites à ces résultats, que l’on espère concluants, Stan risque de s’imposer partout en France et pourquoi pas, dans le monde entier.

