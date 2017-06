SOS Campagne: Restaurant

Rempnat compte 147 habitants et se situe à l’est du département de la Haute-Vienne (87) dans la Région Nouvelle Aquitaine.

À une heure de Limoges, capitale administrative, et vingt minutes d’Eymoutiers, ville-centre du bassin d’emplois des Portes de Vassivière. Rempnat bénéficie à la fois de la proximité des services du territoire et de la qualité de la campagne limousine.

Au cœur du parc naturel régional de Millevaches en Limousin, Rempnat offre un environnement préservé, favorable au tourisme de pleine nature durant la période estivale. Sa proximité avec le lac de Vassivière renforce le caractère touristique de cette partie du territoire.

Un réseau dense et très actif d’associations offre aux habitants sport, loisirs et culture.

Il est vecteur de lien social entre les habitants du pays de Vassivière.

SOS Campagne : un restaurant en location gérance en coeur du Limousin !

L’affaire dispose d’un cadre magnifique avec une terrasse bénéficiant d’un point de vue unique.

Le rez-de-chaussée, à usage commercial comprend une salle de bar-restaurant et les toilettes, le tout pour une surface de 70 m².

Le premier et le second étage sont un logement.

La Mairie de Rempnat souhaite assurer le maintien de la dernière activité commerciale de la commune et développer un niveau de prestations où la qualité de la cuisine et du service soit exemplaire.

Le choix du porteur de projet se fera en fonction de différents critères : motivation, expérience, personnalité, crédibilité financière…

Il est attendu du porteur de projet qu’il ait une expérience dans les métiers de la restauration, la qualité de la cuisine proposée étant le premier facteur de réussite du projet.

Il sera demandé au porteur de projet de travailler, autant que faire se peut, avec des produits frais issus des circuits courts alimentaires.

Une offre d’animation couplée à la restauration serait très certainement un plus pour la clientèle et pour le lien social que la municipalité souhaite élargir sur le territoire communal.

Une attention toute particulière sera portée aux candidats proposant une démarche de communication créative et moderne.

La réussite d’un projet sur une zone de chalandise diffuse passant par une réelle réflexion sur cet aspect.

Le choix du ou des candidats retenus se fera à travers un comité de sélection composé par la municipalité et sur la base d’un dossier de candidature sérieux.