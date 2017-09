SOS Campagne: Multiservices

Les Cammazes est une commune située dans le Sud du Tarn, entre Revel et Carcassonne.

SOS Campagne : La commune propose un multiservices (épicerie, bar, dépôt de pain…) avec logement neuf pour une ouverture début 2019.

Projet de construction en cours :

Au rez de chaussée, on trouve la partie commerciale de 92.30 m² comprenant 75 m² pour l’épicerie et bar, une terrasse de 56 m², une réserve, des WC.

Au dessus, on trouve la partie logement de 111 m² avec :

– au premier étage de 68 m² : Cuisine, coin repas, cellier, wc et salon avec terrasse et jardin de plain pied de 600 m².

– au deuxième étage de 43 m² : Trois chambres – salle de bain – wc

Date limite des dépôts de candidatures : Fin d’année 2017

Date d’ouverture projetée : Printemps / Eté 2019