SOS Campagne: Multiservices

Chirassimont est un village situé au Nord-Est du Département de la Loire, appartenant à la Communauté de Communes d’entre Loire et Rhône (CoPLER).

C’est une commune paisible de 400 habitants positionnée à 50 mn de Saint-Etienne, 25 mn de Roanne et 40 mn de Lyon.

SOS Campagne : A Chirassimont, il y a un multiservices à reprendre, rénové depuis septembre 2016.

Ce commerce est situé au centre du village, sur la place de l’église, et il a de multiples activités : dépôt de pain, épicerie, fruits et légumes, bar, casse-croûte.

L’affaire est équipée d’une cuisine aménagée, cour et dépôt en annexe.

L’établissement est aux normes PMR et d’hygiène et sécurité en vigueur.

Un logement de 66 m² est disponible à l’étage.

Les murs, la licence IV et une partie du matériel appartiennent à la commune.