SOS Campagne: un ou des médecins

Linards est une commune de Haute-Vienne, d’environ 1.100 habitants, située à 30 minutes à l’est de Limoges et 15 minutes de l’autoroute A20 reliant Vierzon à Montauban. A 10 minutes du Parc naturel régional de Millevaches, Linards bénéficie des atouts de la proximité de Limoges et de son bassin d’emplois et de la richesse de la campagne limousine.

Un tissu relativement dense de services (écoles maternelles et primaires, services publics), de commerces et d’artisanat de proximité, de productions agricoles locales et un réseau dense et actif d’associations offrent aux habitants un cadre vie dynamique et préservé.

SOS Campagne : La Mairie de Linards souhaite assurer le maintien et développer les services de santé sur la commune.

Longtemps desservi par deux médecins généralistes, Linards est aujourd’hui confrontée à la réalité d’un certain nombre de communes rurales et pourrait être marquée par l’absence de médecin généraliste avant la fin de l’année 2017. Pourtant, un réel besoin est identifié, notamment auprès des populations âgées, habituées à une réponse de proximité.

Proactive sur cette thématique, la municipalité souhaite faire appel à des médecins désireux de s’installer pour répondre aux besoins des habitants.

En outre, il ou elle pourra intégrer, en lien avec les professions de santé de la Communauté de communes, un projet de santé global qui reste à construire. En effet, si Linards est confrontée à la difficulté de trouver un professionnel sur le périmètre communal, certaines autres communes du territoire sont ou seront face à une problématique similaire. Un projet de santé, au moins défini à une échelle intercommunale pourra donc être réfléchi et porté par les futurs jeunes arrivants. Ils dessineront demain, la carte de la desserte médicale sur le territoire.

La Mairie s’engage par ailleurs à contribuer à la bonne installation du ou des professionnels sur la commune avec la possibilité de proposer des lieux où exercer. Les modalités d’installation feront l’objet de discussions approfondies entre la municipalité et le ou les candidats à l’installation. Il est indéniable que, compte tenu de la nécessité de ce service, la commune portera une attention toute particulière aux professionnels se présentant.