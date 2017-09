SOS Campagne: Local à usage mixte (bureaux et atelier)

Saint-Georges-en-Couzan est un village de moyenne montagne au cœur des Monts du Forez (commune en ZRR). Il est situé au centre de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à 1 heure de Lyon et de Clermont-Ferrand. La commune bénéficie de la proximité de l’A89 et du bassin économique de Montbrison située à 23 km (15.000 habitants, sous-préfecture de la Loire) qui regroupe de nombreuses activités industrielles, une large palette de services à la population (hôpital, clinique, collèges, lycées…) ainsi que de nombreux commerces.

Pour en savoir plus : www.saintgeorgesencouzan.fr

SOS Campagne: la commune met à disposition un local à usage mixte.

Le bâtiment, construit en 2004, a une superficie de 320 m² de locaux administratifs sur 2 niveaux et de 350 m² d’ateliers (grande hauteur)

Terrain avec places de parkings, aire de stockage extérieur.

Possibilité d’agrandissement.

Le bâtiment est à vendre ou à louer (loyer à négocier avec la commune)