SOS Campagne: Local pour artisan / artisan d’art

Châtel-Montagne est un village créatif de 420 habitants animé par ses ateliers d’art et d’artisanat d’art, situé au sud-est du département de l’Allier, au cœur de la Montagne Bourbonnaise, à 6 km du Mayet de Montagne, pôle de services centre d’un bassin de vie, à 26 km de l’agglomération Vichyssoise et à 80 km de Clermont-Ferrand, à quelques encablures du Puy de Montoncel (1 287 m), sommet de la forêt des Bois Noirs et point culminant du département.

SOS Campagne: la commune loue un local situé au coeur de la commune.

Le local est composé d’un atelier et d’un logement.

Il a récemment été rénové.

Idéal pour accueillir une activité artisanale voire d’artisanat d’art.

Montant du loyer du local « Favière » : 420 € TTC/mois.