SOS Campagne: Boulangerie

Entremont-le-Vieux est une commune du Parc naturel régional de Chartreuse. La commune s’étend sur 33 km² et compte aujourd’hui 650 habitants. Entouré par les communes de Saint-Pierre-d’Entremont et Corbel, Entremont-le-Vieux est situé à 20 km au Sud-Ouest de Chambéry, la plus grande ville à proximité.

La commune cherche un artisan boulanger qui exercera en indépendant, et qui évoluera dans un site agréable au cœur du village dans des locaux mis aux normes par la commune.

SOS Campagne : L’emplacement de la future boulangerie sera idéal.

A proximité, un magasin de la coopérative laitière des Entremont, très réputé pour la qualité de ses produits, attire chaque année 40 000 clients.

Toujours à proximité du local, un musé de l’ours, qui attire chaque année 15 000 visiteurs.

Le boulanger devra être titulaire du CAP et posséder un petit apport financier pour prétendre au projet et investir lui-même dans le matériel de fabrication et vente.

La municipalité aidera au maximum de ses possibilités à la réalisation de ce projet tant attendu par la population.

Une personne spécialisée sera en charge du recrutement du couple de boulanger et les accompagnera dans toutes les démarches afin de faire aboutir le projet.

Merci d’envoyer vos coordonnées à cette adresse mail : contact@lorepi.fr

Toute demande sera prise en compte et une réponse vous sera faite dans les plus brefs délais.