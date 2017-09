SOS Campagne: Boulangerie pâtisserie épicerie

Merléac est une petite commune de 500 habitants, située dans les Côtes-d’Armor à 16 km de Mûr-de-Bretagne et 36 km de Saint-Brieuc.

SOS Campagne : location gérance d’une boulangerie pâtisserie épicerie à compter du 1er novembre 2017.

27 m² pour la boulangerie, 20 m² pour la pâtisserie et une zone de fabrication de 50 m².

Le laboratoire est équipé de vestiaires douche et WC.

Magasin et laboratoire aux normes.

Il y a un logement de fonction de 100 m² avec 4 chambres.

Le boulanger ou la boulangère doit être qualifié.