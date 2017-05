SOS Campagne: Boucherie charcuterie

Dans un ancien chef lieu de canton à 30 min de Mende et de Villefort, disposant de nombreux services de proximité (médecin, école/collège, commerces…), une boucherie charcuterie est à reprendre pour cause de retraite.

SOS Campagne : Les produits sont faits maison, la clientèle fidèle, et l’affaire bénéficie d’une grande renommée locale et extérieure, notamment grâce à ses produits phares que sont les saucisses fraiche et d’herbe, le pâté verre, le fromage de tête.

L’atelier a une superficie de 25 m² et la réserve de 6,5 m². Le magasin de 40m² comprend une banque et armoire réfrigérées, 2 chambres froides (d’environ 6,5 m² et 3 m²).

Situation financière saine.

Modalités de cession :

Location des murs à la municipalité (bail commercial).

Le fonds de commerce est à céder avec le matériel nécessaire à la fabrication, la transformation et la vente des produits.

Montants à préciser, faire propositions.

Référence annonce : M0177