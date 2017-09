SOS Campagne: Bar restaurant épicerie en location gérance

Trégrom est une commune dynamique de 430 habitants, implantée dans une région typique et touristique, à 25 km de Lannion et Guingamp et à 30 km de la Côte de Granit Rose.

SOS Campagne : Ce commerce multiservices est idéalement situé au cœur du village, dans la rue principale et près de l’école.

Cet établissement récemment rénové comprend :

une cuisine pro équipée et fonctionnelle avec un coin plonge,

une salle de restaurant de 50 couverts et une grande terrasse extérieure au calme donnant sur un jardin,

et une autre pièce dédiée à l’épicerie.

Il y a un appartement récent à l’étage avec coin séjour, cuisine, 3 chambres, 2 salle d’eau.

Clientèle fidèle et locale orientée principalement le midi + touristique en saison.

C’est une affaire avec un gros potentiel de développement notamment les soirs et les week-ends, (pour le moment, très peu exploité).

Cadre de vie préservé et environnement de qualité.

La commune recherche un couple sérieux, motivé, autonome pouvant proposer un projet professionnel intéressant, CAP cuisine minimum exigé.

Envoyer lettre de motivation + parcours (CV)