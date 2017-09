SOS Campagne: Bar restaurant

Parigny est une commune de 600 habitants située à 7 km du centre de Roanne dans le département de La Loire.

SOS Campagne: un bar restaurant situé dans le centre du village.

Les locaux sont récents, lumineux et totalement aménagés et équipés (bar, équipements de cuisine…) avec un parking attenant et un terrain de pétanque.

Le local de 90 m² environ comprend une grande salle de bar-restaurant, un espace cuisine et une réserve.

Peu d’investissement nécessaire.

Potentiel de développement (restauration, soirée à thème).

Loyer avantageux comprenant la mise à disposition des murs et du fonds (licence, équipements et matériel).