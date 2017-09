SOS Campagne: Bar restaurant

Monestier est une commune de 298 habitants située au sud du département de l’Allier. C’est une commune paisible dans un écrin de verdure, à 50 km de Moulins, 35 km de Vichy, à proximité des contreforts des Combrailles et de la Limagne, à quelques kms de Charroux, plus beau village de France, la commune recherche un professionnel de la restauration pour exploiter son bar restaurant.

SOS Campagne : Ce bar restaurant est au sein de l’ancien prieuré situé au cœur de la commune.

C’est un bel établissement avec un bar, 2 salles de restauration, une agréable terrasse avec vue sur l’église et le paysage, grande cuisine fonctionnelle et aux normes, réserve, toilettes, salle annexe.

Il y a une grande cour à l’avant avec un ancien four à pain pouvant servir de réserve et un grand terrain à l’arrière (environ 3 000 m²) arboré de nombreux arbres fruitiers.

L’établissement est aux normes PMR et d’hygiène et sécurité en vigueur.

Il y a un logement T4 à l’étage (environ 80 m²).

Les murs, la licence IV et une partie du matériel appartiennent à la commune.

Prévoir un investissement minimum à évaluer pour le démarrage de l’activité : besoin en fonds de roulement, trésorerie, stock, achat de matériels (Vaisselle, verrerie, mobilier de salle et de terrasse, matériel de cuisine, de bar,…).

Montant du loyer : 550 € HT/mois (activité + logement) négociable.