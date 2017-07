SOS Campagne: Bar restaurant

La Commune de Buxières-sous-Montaigut loue un bar restaurant dans le centre du village.

Le bâtiment a été rénové, la cuisine est aux normes, ainsi que l’accessibilité.

La salle de restauration comporte 45 couverts, il est également possible d’avoir 2 terrasses.

SOS Campagne: Le bar restaurant comporte un logement à l’étage de type F3.

Il sera possible de développer et exploiter le potentiel du lieu en diversifiant l’activité (ex : vente de journaux, dépôts de pain ; gaz etc.).

Il n’y a pas de fonds de commerce, mais la commune demande un apport personnel de 15 000 € afin de démarrer l’activité dans de bonnes conditions.

Idéal pour un couple recherchant un complément d’activité.

Les candidats devront être en capacité de justifier d’une réelle expérience dans la restauration et dans la gestion d’un commerce en zone rurale.

Le loyer du commerce est de 200 € TTC et celui du logement de 300 €.

Contexte local :

La commune de Buxières-sous-Montaigut est située à la limite du département du Puy-de-Dôme et de l’Allier et comporte 238 habitants. Elle est à proximité de Saint Eloy les Mines et de Montluçon.

La commune dispose d’une école en RPI avec Lapeyrouse. Le collège est à Saint Eloy Les Mines qui dispose également d’un lycée professionnel et de tous les commerces et services nécessaires (commerce de proximité, grande surface, service de santé…).

Pour candidater : Envoyez CV, lettre de motivation et descriptif du projet à l’attention de Monsieur le Maire.