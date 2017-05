SOS Campagne: Bar restaurant

Saint Just d’Avray est une commune de montagne de 800 habitants perchée sur les hauteurs du Beaujolais Vert.

Situé à 20 mn du Lac des Sapins (Cublize), à 30 mn de Villefranche sur Saône et une heure de Lyon, le village profite d’un emplacement idéal dans la vallée.

SOS Campagne: La commune recherche un ou une candidate pour la gérance de son bar restaurant, logement compris.

Situé sur la place principale du village, ce bar restaurant à un accès facile et un parking à proximité.

La commune dispose de la licence IV pour ce commerce.

Description :

– une salle de bar de 36 m² avec un bar aménagé

– une salle de restaurant de 59 m²

Les tables et les chaises nécessaires à l’exploitation sont présentes dans les 2 salles.

– une terrasse avec possibilité d’installer environ 12 couverts

– une cuisine de 27 m² aménagée et équipée de tout le matériel nécessaire et prête à fonctionner.

Il y a un logement à l’étage de 110 m² comportant 7 pièces : 3 chambres, séjour et cuisine, salle de bains et WC

Derniers chiffres d’affaires

2015-2016 : 130 000 €

2014-2015 : 116 000 €

Cahier des charges de la gérance

– Ouverture toute l’année hormis fermeture pour congés

– Horaires d’ouverture permettant un service à midi tous les jours et le soir en week-end

– Fermeture un jour par semaine hors week-end.

– Le montant mensuel de la location est de 601 € HT pour l’ensemble de l’établissement, logement compris, l’un n’étant pas dissociable de l’autre.

– Une caution d’un mois est demandée à la signature du bail

– Le ou la gérant(e) devra prendre en charges les frais d’abonnements et de consommations d’eau, électricité, etc.

Accompagnement du candidat

Une personne référente sera disponible pour faciliter l’installation et les contacts avec la population de la commune.

Le ou la candidate retenue pourra bénéficier d’un accompagnement gratuit à la création d’entreprise avec la Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien.

Autres commerces de Saint Just d’Avray :

– un tabac-presse prochainement transformé en commerce multi-activités avec dépôt de pain et épicerie, produits frais et surgelés,

– un salon de coiffure

Candidature

– Un dossier de candidature est à retirer à la Mairie ou télécharger sur le site www.stjustdavray.fr

– Date limite des réponses : 20 mai 2017

– Démarrage de l’activité : Possibilité au 15 juin 2017

– Envoi du dossier de candidature à :

Madame le Maire

Place de l’Eglise

69870 SAINT JUST D’AVRAY

ou par mail : st_just_d_avray.mairie@numericable.com

Les candidatures seront étudiées par le Conseil Municipal et les candidats sélectionnés seront contactés pour un entretien.

Retrouvez toutes les offres du Pays Beaujolais sur www.beaujolais-vertvotreavenir.com