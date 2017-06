SOS Campagne: Bar hôtel restaurant

Au Nord du département de la Corrèze et au cœur des Monédières, Chaumeil est une commune de 160 habitants. Elle fait partie du Parc Naturel Régional de Millevaches et se situe à 25 km de Tulle, 15 km d’Egletons et 10 km de Treignac.

Cette commune bénéficie d’attraits touristiques avec notamment le site naturel des Monédières, l’étang de Chaumeil, la Maison des Monédières, les myrtilles… mais aussi, à proximité, le musée du Président Jacques Chirac, les activités de plein air et les marchés festifs.

C’est aussi une vie associative variée qui anime ce bourg, l’école primaire est organisée en RPI avec les communes voisines et le centre de loisirs accueille de nombreux enfants. Les enfants de l’école déjeunent au restaurant.

Bar Hôtel Restaurant intercommunal à louer sur la commune de Chaumeil en Corrèze.

Dans cet établissement est né Jean Ségurel, musicien, auteur et compositeur.

Il comprend une salle de restaurant, avec bar, d’une capacité de 90 couverts et 11 chambres d’hôtel (partie privative comprise).

La communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières recherche un couple ayant une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de la restauration, connaissant le milieu rural et pouvant proposer une cuisine traditionnelle.