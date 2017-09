SkyGuru: l’application pour ceux qui ont peur en avion

Tu rêverais d’aller visiter le désert australien. Mais tu as beaucoup plus peur de prendre l’avion que de te faire piquer par la Redback spider? Des pilotes ont pensé à toi ! SkyGuru va normalement te rassurer. Ce n’est ni un psy, ni un hypnotiseur mais une application qui grâce aux capteurs de ton téléphone, donnent des informations sur le vol, au moment où tu es dans l’avion. Désolé de te dire qu’il te faudra d’abord être assis dans l’appareil. Evidemment, l’application fonctionne en mode avion.

La Miss Méteo à bord c’est SkyGuru

SkyGuru récupère les données météo pendant le trajet. Il t’indique aussi le parcours de l’avion, son altitude, sa vitesse en temps réel. Les capteurs de ton smartphone saisissent les différents bruits que l’on peut entendre lorsque l’on est à bord d’un avion. Ils sont capables de les identifier et de te donner une explication au pourquoi du comment.

Non seulement d’être rassuré sur ce que tu entends, tu vas apprendre pleins de choses ! SkyGuru capte aussi les turbulences qu’il peut éventuellement avoir pendant le vol, mais pas de panique ! L’application te donne leur intensité et les explications de leur présence et crois-moi, elles sont bien moins méchantes qu’il n’y paraît.

Une appli cartésienne

SkyGuru est vraiment un outil qui sert à rationaliser les événements qui peuvent survenir durant un vol afin de rassurer grâce à des faits concrets et expliqués. Il n’y a rien de pire que de ne pas savoir ce qu’il se passe quand on a peur. Pour le moment, l’application n’est disponible que sur iOS au prix de 19.99 euros, mais bientôt sur Android.

SkyGuru doit être adapté à chaque téléphone puisque chacun d’entre eux à des capteurs différents suivant les marques et les modèles, ce qui justifie son prix qui peut paraître excessif. Si tu n’es pas prêt à investir de l’argent dans SkyGuru c’est que tu n’as pas si peur que ça !

Et sache aussi, que l’avion reste le moyen de transport le plus sûr au monde. On espère qu’avec tout ça, tu nous ramèneras de jolies photos de l’Australie.

