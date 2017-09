Le rendez-vous de la rentrée des entrepreneurs.

Comme chaque année, le Salon SME est l’événement de la rentrée des créateurs et dirigeants de start-up et TPE. Il leur propose toutes les solutions pour créer, gérer et développer leur activité. La 19ème édition, placée pour le signe de la croissance, est organisée les 25 et 26 septembre 2017 au Palais des Congrès de Paris. Plus de 500 experts seront présents pendant 2 jours pour écouter, conseiller, partager leur expérience avec des entrepreneurs nouveaux ou confirmés, qui ont en commun niaque et envie de progresser.

Les innovations de 2017.

Pour offrir aux visiteurs une expérience toujours plus riche, le Salon SME innove en 2017 avec :

Un programme dédié aux Dirigeants de TPE conçu pour favoriser les rencontres, les échanges et le partage de bonnes pratiques pour se développer.

« Battle des Patrons-Vendeurs » : format inédit de match interactif au cours duquel des entrepreneurs viendront démontrer leurs qualités de vendeur face à des experts de la négociation. Un programme renforcé de Master Class avec 8 sessions d’entrainement pour progresser dans sa vie d’entrepreneur, format inspiré des méthodes des sportifs.

Et enfin de nombreuses conférences dont la conférence inaugurale qui aura pour intitulé « Ils défient les géants : ces entrepreneurs qui n’ont peur de rien ! ». Et la conférence de clôture : « Histoires d’entrepreneurs : Le jour où…tout a basculé. »

Cette année encore, les femmes et les jeunes entrepreneurs seront à l’honneur.

Pour tout savoir du salon SME des 25 et 26 septembre 2017, rendez-vous sur 3w.salonsme.com. Ce salon est une occasion revée d’entretenir votre audace d’entreprendre.

Je vous souhaite un très bon salon SME et à bientôt pour un nouvel agenda de l’entreprise.