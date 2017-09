Salon Entrepreneuriat Creil Sud Oise – 19 octobre 2017

Jeudi 19 octobre se tiendra à la faïencerie de Creil dans l’Oise le 2ème Salon de l’Entrepreneuriat. Ce salon organisé par la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise réunit les experts de la création, de la reprise, du financement et du développement d’entreprises. Ces experts proposeront aux visiteurs un espace de rencontres et des entretiens pour les aider à mieux gérer la naissance, le développement et la croissance de votre entreprise. Des ateliers et conférences auront lieu sur les thèmes suivants « êtes-vous prêt à entreprendre », « le temps partagé », l’entrepreneuriat féminin ». En 2016 le Salon de l’Entrepreneuriat a accueilli des centaines de visiteurs pour une quarantaine d’exposants. Des personnes de tous âges, toutes formations et toutes activités sont venues à ce salon pour obtenir des informations, pour un projet en cours ou pour rencontrer des experts. C’est pourquoi la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise a décidé de reconduire ce salon pour une 2ème édition.

Donc si vous êtes du côté de Creil et que vous avez un projet de création ou de développement d’entreprise, rendez-vous le 19 octobre à la Faïencerie à Creil. Le programme et toutes les infos sont sur www creilsudoise.fr.