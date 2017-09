Salon Emploi HÃ´tellerie Restauration: plus de 3 000 postes Ã  pourvoir

Salon Emploi Hôtellerie Restauration: plus de 3 000 postes à pourvoir

Pour la 13ème édition du salon emploi dans l’hôtellerie, la restauration, le tourisme organisé par L’Hôtellerie Restauration, 3 000 postes sont à pourvoir. Jeudi 21 septembre 2017, de 9h-18h, les offres d’emploi dans ce secteur seront mise en avant pour les professionnels du milieu. L’avantage de l’hôtellerie et de la restauration ? C’est un secteur qui recrute en permanence. Avec près de 200 000 établissements, il emploie plus de 920 000 salariés en France et continue de recruter !

Dans ce contexte, la 13ème édition du salon LHR Emploi proposera plus de 3 000 offres d’emploi. Un rendez-vous incontournable pour tous les professionnels à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle opportunité de carrières dans les métiers de l’hôtellerie restauration et du tourisme ! Les candidats pourront rencontrer directement les responsables du recrutement et obtenir des entretiens chez les recruteurs dans les jours qui suivent le salon.

Offres d’emploi sur près de 3000 postes et des ateliers autour du secteur

Au total, plus de 40 recruteurs seront présents. On y retrouve les grande enseigne comme Belambra, Chipotle Mexican Grill, Citadines Apart’Hôtel, Club Med. Mais encore les groupes Compass Group, Elior, Five Guys, Bertrand Restauration, Groupe Flo, Louvre Hotels, Nicolas, Seabourn, Sodexo, Viltarest… et encore bien d’autre. Tosu ces employeurs potentiels vous proposeront des postes proposés en CDI, CDD ou en alternance.

Et comme ce secteur n’est pas fermé sur les différents type de métiers, les offres permettront de pourvoir des emploi en cuisine, en salle, à la réception, à la conciergerie, et la réservation… Des postes de direction seront eux aussi disponibles. Des ateliers d’échanges, d’orientation sur les métiers de la salle seront organisés par Denis Courtiade, directeur de salle du Plaza Athénée (Paris 8è) et bien d’autres professionnels.

A propos de L’Hôtellerie Restauration

L’Hôtellerie Restauration est le journal professionnel du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, il délivre chaque semaine une information concise et utile aux professionnels des cafés, hôtels et restaurants. Acteur incontournable de l’emploi pour les professionnels du secteur, L’Hôtellerie Restauration les accompagne dans leurs recrutements à travers sa rubrique d’offres d’emploi présente dans le journal, son espace Emploi sur www.lhotellerie-restauration.fr et l’application LHR Emploi pour iOS et Android.