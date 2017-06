Salon de coiffure mixte

Au centre du département de l’Allier, dans une ville en pleine expansion à 28 km de Vichy (sous-préfecture), un particulier vend un salon de coiffure mixte.

Le salon de coiffure est situé au cœur de la commune à proximité de nombreux commerces.

Le bâtiment est lumineux, il fait plus de 50 m² avec un salon (41 m²), un laboratoire (10 m²) et un WC.

Le matériel est récent et en bon état.

La clientèle est fidélisée.

Prix de vente du fonds : 40 000 € dont 10 000 € d’équipement/matériel.

Montant du loyer : 500 TTC/mois.