Salon de coiffure mixte

A Moulins, Préfecture de l’Allier et pôle urbain de 19 762 habitants, au nord du département, un particulier vend un salon de coiffure mixte.

Situé à quelques pas du centre-ville, ce bâtiment spacieux et lumineux de 80 m² est composé d’un salon et d’une réserve.

Le matériel est en bon état et la clientèle fidélisée.

Prix de vente du fonds : 27 000 € dont 3 000 € d’équipement/matériel.

Montant du loyer : 350 € TTC/mois.

Montant du stock : 3 000 € (à évaluer au moment de la vente).