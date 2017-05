Restauration rapide

Dans le Sud Haute-Vienne, il y a les murs et le fonds de commerce (indissociables) d’un établissement de restauration rapide à reprendre (TVA récupérable sur l’ensemble des biens).

Le restaurant est à l’état neuf, aux normes hygiène, sécurité et accessibilité en vigueur.

La construction, l’agencement, le matériel et le mobilier datent de 2014.

La capacité du restaurant est de 35 places, plus un coin-jeux et il y a une terrasse extérieure de 40 couverts supplémentaires.

On trouve 2 réserves de 3 m² chacune, un bureau et un sous-sol de 85 m².

L’affaire bénéficie d’un emplacement privilégié, sur un axe passant, jouxtant une cité scolaire de 1 200 élèves (collège et lycée) et à proximité d’un centre aqua-récréatif.

C’est une affaire idéale pour de jeunes repreneurs dynamiques.

Aucun investissement n’est à prévoir

Prix murs et fonds de commerce : 250 000 €