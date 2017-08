Réalité virtuelle: une nouvelle vision du voyage autour du monde ?

Avant les années 90, voyager c’était partir en vacances chez mamie en Bretagne. Ou pour les plus chanceux, prendre l’avion pour manger des sushis au Japon ou aller prendre des oiseaux en photos en Amazonie. Mais les nouvelles technologies ont révolutionné nos rapports aux voyages. Le temps où l’on s’engueulait à l’aéroport pour trouver la salle d’embarquement est (presque) révolu.

En 2005 est apparu Google Earth, un logiciel qui offre des images 3D de la Terre grâce à des photos aériennes ou satellitaires. Depuis ce jour, tout le monde, avec une bonne connexion Internet, peut regarder tout ce qu’il se passe et tout ce qu’il y a dans le monde entier. Après si tu veux des images nettes et précises de la cabane d’un grand père russe au fin fond de la Sibérie, ce n’est pas aussi simple. Google Earth a été le point de départ à tout ce qui va suivre.

Voyager assis devant sur son bureau

Aujourd’hui, avec une tablette ou un smartphone et quelques applications on peut accéder à ce qu’on appelle la réalité augmentée. C’est grâce à un écran, on superpose un élément comme un son, une image 2D ou 3D, une vidéo, sur la réalité. En gros, c’est de l’incrustation en temps réel sans avoir besoin de s’y connaître en effets spéciaux. Ce n’est pas dingue? Un très bon exemple est le jeu Pokemon Go. Il a d’ailleurs fait un carton international et a permis de réaliser énormément de rêves d’enfants. La réalité augmentée a aussi fait ses preuves dans les musées et même dans la rue pour trouver son chemin. Mais ce n’était que la première étape.

Des Jeux Vidéo, du Porno, mais aussi des voyages

Est ce que tu connais la réalité virtuelle? Quand on y réfléchit un peu, cette appellation peut sembler étrange mais c’est ce qui explique le mieux cette nouvelle technologie. Grâce à un casque avec écran (intégré ou ton smartphone) que tu enfiles, tu peux vivre des aventures incroyables, comme si tu y étais, d’où le nom de réalité virtuelle.

Cette invention est très récente mais à déjà fait d’énormes progrès, de nombreuses grandes entreprises comme Google ou Facebook on réellement cru en son potentiel. Et ils ont eu raisons. La VR (virtual reality) est utilisée dans de nombreux domaines déjà, comme le jeu vidéo. Imagine ne plus jouer à travers un personnage mais l’incarner. Ca n’est pas le rêve que tous les amateurs de jeux vidéos? Evidemment, l’industrie du sexe s’est aussi emparé de la technologie, proposant des films pornographique où l’on est plus spectateur, mais acteur. On vous laisse tout seul imaginer ce qu’on peut faire avec.

Outre les jeux vidéos et le porno, la VR a aussi permis la visite de maison et d’appartement. On ne s’arrête pas en si bon chemin, pourquoi pas la visite de musées? Ou de monuments historiques? En France ou ailleurs? Maintenant c’est possible avec la réalité virtuelle. Si tu veux visiter Stonehenge depuis ton salon à 2h du matin, tu peux ! Tout devient accessible pour tous.

La Réalité Virtuelle ne remplacera jamais les yeux de l’homme

L’époque des VHS est peut être révolue (sauf chez mamie), mais les avancées technologique offrent tout autant d’émerveillement. Le progrès tend à nous faciliter et à améliorer notre quotidien. Certes, la VR ne remplacera jamais nos yeux d’être humain sensible, mais elle est un substitut qui peut apporter autant d’émotion.

