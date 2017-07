Playlist Session : Singuilia

PlaylistSession, présentée par Emeric Berco, est la première émission musicale sur Demain TV qui s’intéresse à la playlist de ses invités. Une émission en partenariat avec Spotify. En effet, pour cette nouvelle saison, le décor change et cette semaine c’est dans le célèbre club le Perchoir de Ménilmontant que notre animateur présentera une émission spéciale avec Singuila.

Les découvertes musicales sont du ressort du domaine privé, de l’intime. Et elles ne se partagent que très peu. Donner la possibilité aux téléspectateurs de comprendre la relation d’un artiste ou une personnalité publique est une véritable révolution. Connaitre le passé mais aussi l’influence qu’a eu la musique sur le parcours de notre invité est la mission de Playlist Session. En effet, c’est donner enfin du crédit à « l’art mineur » et donner l’occasion de rendre accessible nos guests… Voilà toute notre ambition.

Pour comprendre Singuila, il faut comprendre ses origines. De son vrai nom, Bedaya N’Garo Singuila passe une partie de son enfance à Brazzaville au Congo, d’où sa mère est originaire. Une enfance qui l’a profondément marquée et qui se ressent toujours dans sa musique. Mais sa carrière dans la musique commence doucement. Débutant sous contrat chez Secteur Ä, il se relance chez Universal. Une expérience compliquée qui fait repartir l’artiste de zéro. Mais comme à chaque fois dans sa vie, Singuila a pu compter sur l’Afrique. Notamment le succès de son tube Rossignol qui a fait le bonheur du continent africain en 2014.

En janvier 2016, Singuila signe chez Sony Music pour un nouvel album. Partagé entre la culture africaine et occidental, l’artiste chercher avant tout à mettre en avant ces deux facettes de sa personnalité dans la musique. A la fois lover et sensuel comme le prouve son tube Rossignol, l’artiste souhaite encore faire danser toute l’Afrique et la France avec son 4ème album Entre 2.

