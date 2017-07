Playlist Session : EugÃ©nie

Playlist Session revient cette semaine sur DemainTV. Et pour ça, c’est Eugénie, la jeune chanteuse qui vient se livrer devant les caméras.

Le site de partage musical Spotify présente sa première émission de télévision PlaylistSession. Animée par Emeric Berco (Skyrock, WebReal TV), elle est diffusée sur Demain. Dans Playlist Session, Emeric Berco aura 26 minutes pour découvrir la vie en musique(s) d’une personnalité via sa playlist (Spotify). C’est le fil conducteur de l’émission. Actualités, habitudes et moments forts de leur vie. Et surtout, tout cela en musique.

Pour cette nouvelle saison, le décor change. Et cette semaine c’est dans le célèbre club Le Perchoir de Ménilmontant que notre animateur présentera une émission spéciale avec Eugénie à découvrir dès maintenant en replay. Les découvertes musicales sont du ressort du domaine privé, de l’intime, et elles ne se partagent que très peu. Donner la possibilité aux téléspectateurs de comprendre la relation d’un artiste ou une personnalité publique avec la musique ou d’accéder à sa playlist est une véritable révolution.

Connaitre le passé mais aussi l’influence qu’à eu la musique sur le parcours de notre invité est la mission de Playlist Session. Donner enfin du crédit à « l’art mineur » et donner l’occasion de rendre accessible nos guests… voilà toute notre ambition.

A 22 ans, Eugénie s’est faite remarquer en postant ses reprises postées sur Facebook. Sortie tout droit d’études en communication et en art, c’est malgré tout la musique qui reste sa principale passion. C’est d’ailleurs en pratiquant sa passion qu’Eugénie est allé à la rencontre de Chad Boccara, le fondateur de Faubourg 26, une agence qui déniche les jeunes talents. Si ses débuts sont timides, c’est ce même homme qui lui propose ses premiers accompagnements artistiques. Mais sa carrière se lance lorsque cette jeune artiste rencontre Yaacov et Meir Salah de Meya Music. C’est eux qui lance la carrière d’Eugénie sur les réseaux sociaux en parallèle d’un travail en studio.

C’est le soir dans l’obscurité que la jeune femme préfère écrire ses textes. Inspirée par une profonde nostalgie, Eugénie traite la mélancolie dans sa musique comme en témoigne son clip « Puis Danse », réalisé par Kevin Elamrani-Lince. Un premier single qui mélange sensualité et électro. Pouvant être notamment comparée à la star français Christine & The Queens, c’est sans aucun doute la nouvelle star de la pop-électro française.

