PiggyBee: pour ne jamais perdre de vue ses souvenirs de vacances

Te souviens-tu des merveilleux biscuits que tu as mangé au Portugal? Ou de cette céramique aux Pays-Bas? Ou encore de la jolie robe vue en vitrine en Grèce? Toutes ces choses qui te faisaient envie mais que tu n’as malheureusement pas pu mettre dans ta valise. Mais avec PiggyBee c’est fini !

Même si au final, tu te dis que tu aurais peut être dû sacrifier le cadeau souvenir de ta petite soeur. Tu as pourtant bien fait de le lui offrir parce que maintenant, tu pourras rapporter chez toi tout ce qui te faisait envie.

La livraison collaborative avec PiggyBee

PiggyBee est un service de livraison collaboratif entre particuliers. Il est maintenant possible d’obtenir ou d’envoyer de presque n’importe où vers presque n’importe où. Ce n’est pas encore disponible dans le monde entier mais ils y travaillent !

Si tu es demandeur, c’est à dire la personne qui veut se faire livrer, tu pourras obtenir un objet d’un magasin du lieu de ton choix ou d’un site internet. Il te sera également possible de récupérer un objet personnel que tu as par exemple oublier dans une chambre d’hôtel afin qu’il évite de se retrouver jusqu’à la fin des temps dans la boîte des objets trouvés.

Si tu es voyageur, c’est à dire la personne sur place qui va envoyer ce souvenir. Tout d’abord, tu feras une bonne action, ce qui n’est pas négligeable. Ensuite, en discutant avec le demandeur, tu pourras établir d’un pourboire financier ou d’un objet en échange ou d’un service rendu, c’est comme on veut ! Le but est quand même que chacun des deux partis y trouvent leur compte.

Se rendre service

Le but principal est tout de même de se rendre service ! Pour le demandeur, il paiera sûrement moins cher que s’il avait commandé et fait livrer chez lui. Les frais de port des sites étrangers sont parfois exorbitants et c’est une bonne alternative à recevoir un objet que l’on ne trouve pas chez soi à un prix plus raisonnable.

Et être tête en l’air ne te coûtera plus forcément un bras. Tu pourras récupérer le doudou chéri de ton enfant, malheureusement oublié sous un lit.

Le voyageur quant à lui, rend service premièrement mais reçoit une compensation. Il peut se faire un peu d’argent, ou demander en échange les supers gâteaux qu’il a mangé une fois dans ton pays.

Et même pourquoi pas se faire des amis? Parce que PiggyBee c’est ça aussi ! Se parler, échanger, sympathiser et se faire un pote à l’autre bout du monde.

Une Idée de Départ

