Flore Persoz a lancé « Persoz », une marque parisienne de maroquinerie haut de gamme, modulable et personnalisable, fabriquée en France. Elle propose des pièces de maroquinerie s’assemblant entre elles pour créer et recréer au fil des saisons sa garde-robe de maroquinerie. « Persoz » est une expérience originale, où la cliente est la créatrice de son sac, selon ses envies et ses besoins.

La création de cette entreprise et de cette marque a été accompagnée par le réseau BGE Parif