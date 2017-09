Pâtisserie chocolaterie

Au Mayet-de-Montagne, une commune de 1.478 habitants, située au sud est du département de l’Allier, pôle de services centre d’un bassin de vie, à 27 km de Vichy (25.279 habitants, Sous-préfecture), à 23 km de Lapalisse (3.184 habitants) et à moins d’1h30 de Clermont-Ferrand, un particulier vend une pâtisserie chocolaterie glacier dépôt de pain.

Cette pâtisserie chocolaterie est située à deux pas du bourg et en face de l’église.

L’affaire est dans un grand bâtiment de 240 m² et comprend un magasin, un laboratoire, une salle à manger/cuisine, un jardin et une cour.

Le matériel est complet et en bon état.

Clientèle fidélisée.

Un logement est annexé à l’activité à l’étage avec 3 chambres, une salle de bain, une buanderie, un WC et un grenier aménageable.

Prix de vente du fonds : 125 000€ (matériel inclus).

Prix de vente des murs : 55 000€.