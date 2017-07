Orientation l’invitÃ© : Ecole W

« Orientation l’Invité » est votre émission pour réussir votre orientation et répondre à toutes vos questions sur les études supérieures. Julie Joly, Directrice Générale de l’Ecole W, décrypte pour vous l’école et ses formations.

Après le BAC, quelle formation choisir ? Dans quelle école ou université ? Comment s’y retrouver dans l’ensemble des offres de cursus ? «Orientation L’invité» vous ouvre aujourd’hui les portes de l’Ecole W.

L’école W, la formation de demain !

Attachée à l’une des plus grande école du journalisme : le CFJ, l’Ecole W a connu le jour en 2016. Son objectif est de vous former en 3 ans aux métiers créatifs de la nouvelle économie. Tournée vers la pédagogie, l’école entend « dépoussiérer » les formations et les enseignements anciens. Alors comment y accéder ? Quels sont les profils qui correspondent à cette école ? Vous aurez toutes les réponses dans cette émission d’Orientation l’Invité.

Pour en savoir plus sur la formation, rendez-vous sur www.ecolew.com