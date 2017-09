Offre d’emploi : Intégrateur eMailing F/H chez CEWE

Intégrateur eMailing (F/H)

Profil : De formation informatique bac +2/+3

Type de contrat : CDI

Poste basé à : Asnières Sur Seine

Disponibilité : Dès que possible

La société

Leader Européen dans notre domaine (produits photos personnalisés tels que les livres photo, posters,

calendriers, cartes de vœux, goodies, tirages photo…), nous livrons nos produits dans 24 pays européens

et employons plus de 3 000 personnes en Europe.

Mission

Rattaché à l’équipe CRM du département Marketing, vous aurez à mener les tâches ci-après, sur le

périmètre des emails d’animation commerciale et serviciel :

– Découpe et intégration des emails en HTML/CSS

– Gestion de la cohérence d’affichage entre les mails HTML et les maquettes graphiques

– Vérification de l’affichage entre les différents clients mails

Vous maîtrisez les outils et techniques tels que : intégration HTML, CSS, Photoshop et avez une

connaissance du Responsive.

La maîtrise de l’anglais est un plus.

Vos qualités

Ecoute, réactivité, agilité, rigueur. Vous avez un bon relationnel, et aimez travailler en équipe.

Veuillez envoyer votre candidature à recrutement@cewe.fr

Pour consulter d’autres offres, rendez-vous sur cewe.fr