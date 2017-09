Offre d’emploi : Développeur WEB H/F chez CEWE

Intitulé du poste : DEVELOPPEUR WEB H/F

Type de contrat : CDI – Statut Cadre

Lieu de travail : Asnières sur Seine

Date d’embauche : Sous 1 mois

Rémunération : A définir

La société :

Leader européen dans le domaine des produits photo personnalisés (tels que les livres photo, posters,

calendriers, cartes de vœux, cadeaux), nous livrons nos produits dans 32 pays européens et employons plus de

3200 personnes en Europe. En France, nous travaillons avec les plus grands acteurs de la distribution en points de

vente et sur internet en B2B et en B2C.

Missions :

Intégré(e) au sein de la Direction Commerciale, vous travaillerez sous la responsabilité du Responsable e-

commerce et serez basé(e) à Asnières sur Seine. Vous travaillerez en contact étroit avec les chefs de projet e-

commerce, le développeur front-end et les équipes du siège en Allemagne. Vous assurez le développement et le

paramétrage de projets, sites Web et applications/sites mobiles en s'assurant du respect du cahier des charges et

des délais.

Vous assurez notamment les missions suivantes :

– L’analyse des besoins fonctionnels pour proposer des spécifications techniques qui y répondent,

– La planification du projet,

– La conception et le développement de projets et sites web,

– La réalisation des phases de tests et la correction des bugs et des anomalies

Vous serez le contact technique interne pour les projets Web, assurerez le lien avec nos équipes de

développement au siège en Allemagne, et vous serez l’interlocuteur technique de nos partenaires B2B.

Vous serez force de proposition sur de nouvelles solutions techniques à mettre en place afin d’optimiser les

sites/pages existants.

Profil recherché :

Niveau Bac+2 et +

Première expérience significative sur un poste similaire

Maîtrise de PHP (lien avec les outils de back-end développés au siège de l’entreprise en Allemagne)

Maîtrise des dernières technos web front-end

Connaissances dans l’hébergement et les serveurs

Affinités avec le design, et le graphisme

Très bonne capacité à travailler en équipe

Polyvalence, force de proposition et réactivité

Anglais courant

Compétences recherchées :

Programmation PHP orientée objet

XHTML / HTML5

CSS2 /CSS3

JavaScript (Jquery)

Utilisation d’outils communs de développement comme GIT, Subversion, Eclipse…

Les compétences suivantes seraient un plus :

CMS

XML/JSON

Apache Tomcat, Apache http Webserver

Scripts Shell

Méthodes agile (Scrum, Kanban)

Test unitaire, QA

Veuillez envoyer votre candidature à recrutement@cewe.fr

Pour consulter d’autres offres, rendez-vous sur cewe.fr