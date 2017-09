Ne mange plus jamais seul avec Dinneer !

Manger, n’est-ce pas la chose la plus importante dans la vie? Bon ok, l’amour, la paix dans le monde aussi, mais quoi de mieux que de draguer une fille en lui faisant un porc au caramel? Et on est sûr que si on partageait un peu plus nos frites, il y aurait moins de guerre.

Une start-up brésilienne

Dinneer est une plateforme, créé par une start-up brésilienne, qui propose de mettre en relation des hôtes et des invités afin de partager une bonne bouffe ! Disponible dans 49 pays du monde, des amoureux de la cuisine ont la possibilité d’inviter chez eux des amis ou des inconnus originaires du pays ou étrangers.

On échange son amour pour la bonne cuisine ! Bon il serait préférable quand même que l’hôte sache cuisiner, ce serait plus agréable pour tout le monde.

Faire découvrir une cuisine du terroire à des touristes, se faire de tes voisins tes nouveaux meilleurs amis autour d’un repas ou tout simplement inviter tes potes à un dîner à thème. Bon ça normalement tu n’as pas besoin d’une plateforme pour ramener tes amis à la maison, mais Dinneer ne met pas uniquement les gens en relation. Les invités paient pour le repas qu’ils vont déguster.

Dîner chez un inconnu

Les hôtes proposent un montant validé ou non par la plateforme et les invités règlent sur le site avant le repas. Souvent moins cher qu’un restaurant, les hôtes se font un peu d’argent, les invités paient moins cher et tout le monde est content ! 90% du prix va directement dans la poche des hôtes et le reste est reversé à Dinneer. Un sacré bon compromis pour une bonne soirée entre amis !

Aujourd’hui plus de 20 000 personnes ont adhéré au mouvement Dinneer dans plus de 320 villes du monde. Quelques dîners se sont peut être terminés sur une salade trop assaisonnée ou un gâteau raté mais au moins, ça fait un souvenir à raconter.

