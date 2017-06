Label Entreprise a le plaisir d’accueillir Gwendoline Cotrez, fondatrice de Movadom, une entreprise spécialisée dans l’accompagnement des déménagements des séniors. Movadom propose un service d’accompagnement avant, pendant et après le déménagement. La création de cette entreprise a été accompagnée par le réseau France Active. Tout au long de l’émission Gwendoline revient sur son parcours d’entrepreneure et apporte de précieux conseils à ceux et celles qui veulent entreprendre. Comment est-elle devenue entrepreneure ? Comment a-t-elle trouvé l’idée qui lui a permis de créer son entreprise ? Quelles satisfactions a-t-elle d’être entrepreneure ? Comment France Active l’a aidée ? Est-il simple de passer du statut d’auto-entrepreneur à celui de dirigeant de SAS ? Les réponses à ces questions sont dans l’émission Label Entreprise.