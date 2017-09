Moniteur ou monitrice d’équitation pour création d’activité

L’éco-domaine du Bois du Barde est un lieu où travaille ensemble un collectif avec différentes structures :

La ferme de Coat an Bars est une ferme bio arboricole, pommes à cidre et bouleaux. L’accueil écologique géré par Anne-Laure et Gilles. L’Aire naturelle de camping écologique possède 12 emplacements. Ce lieu est géré de manière durable : traitement des eaux grises par bassins plantés, récupération des eaux de pluie… dans le respect de l’homme et de la nature. Plusieurs hébergements insolites : yourtes, roulotte, caravane revisitée sont également disponibles en location à la semaine ou à la nuit, pour ceux qui aiment le grand air mais qui souhaitent un peu plus de confort.

Une Ferme équestre qui propose une activité respectueuse de l’environnement avec des balade ou des randonnées, et des hommes, médiation animale, reiki, baby poney et aussi des balades et des randonnées en ânes.

Une association « les Amis du Bois du Barde » a vu le jour pour faire « vivre » et « animer » cet endroit si magique. Une association, c’est pour faire ensemble, à plusieurs, pour échanger et partager.

L’association embauche 1 salarié en contrat aidé, un animateur nature bretonnant. Elle gère l’accueil des groupes (scolaires, alsh, ime..), la mise en place de séjours de vacances, les formations professionnelles, les événements culturels sur l’éco domaine.

Aujourd’hui et à l’avenir :

Ils repensent leur équipe sur leur projet qui s’agrandit et qui se veut plus collectif. Ils souhaitent accueillir des personnes qui sont sur le même chemin qu’eux.

Ils s’essayent sur le chemin de la sociocratie comme mode de gouvernance, avec des temps d’échanges où l’intelligence collective se pratique en bienveillance. Cela permet de créer ensemble, de trouver des solutions aux problèmes qu’ils peuvent rencontrer et de célébrer leurs réussites.

Ils souhaitent créer une SCI citoyenne à l’automne 2018 :

– pour des raisons de projets de vie, car ils ne souhaitent pas tous rester pour toujours sur ce lieu. Cela permettra que ces terres restent des terres agricoles en bio, et en cohérence avec le projet fondateur ;

– pour des questions financières, car aujourd’hui ils ne souhaitent plus dépendre du système bancaire ;

– pour des questions d’engagement citoyen, afin de montrer à tout à chacun qu’il est possible de s’engager sur des projets qui leur parlent.

Ils recherchent un moniteur ou une monitrice d’équitation.

Une personne ayant pour souhait de s’installer sur une ferme équestre à son propre compte sur l’éco-domaine. Ils lui proposent de partir des activités existantes puis de développer ces activités tout au long de l’année. Aujourd’hui, ils accueillent des groupes principalement en été, avec des activités autour de la pédagogie à poney avec des enfants, de la médiation animale…

Il y a une petite cavalerie, le matériel qui va avec, de nombreux et magnifiques chemins de randonnée qui sillonnent le centre Bretagne, une carrière 20*20 sable/herbe.

Cette personne devra vouloir continuer les activités présentes et développer les autres randonnées et balades, médiation animale, et ateliers hebdomadaires.