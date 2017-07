La micro-entreprise : A quoi servent les cotisations ?

Régulièrement sur des salons de création d’entreprise, les conseillers Urssaf doivent répondre à la question : A quoi servent les cotisations ? ou , A quoi sert le pourcentage qu’ils versent sur leur chiffre d’affaires ?

Les cotisations participent tout simplement au financement de la protection sociale personnelle des entrepreneurs. Les cotisations versées par l’ensemble des entrepreneurs permettent de financer notamment le remboursement des frais de santé chez le médecin, à l’hôpital ou en pharmacie. Pour les travailleurs indépendants, c’est le RSI, le Régime social des indépendants qui assure le versement de ces prestations.

Ces cotisations permettent également de financer les prestations familiales comme le financement des crèches, le remboursement de frais de garde d’enfant ou le versement d’aide au logement. Ce sont les Caisses d’allocations familiales qui assurent ces prestations. Ces cotisations permettent enfin d’assurer le versement de pensions de retraite de base et de retraite complémentaire. Pour les travailleurs indépendants, la caisse qui assure le versement est soit le RSI, pour les artisans et commerçants, soit la Cipav pour les professions libérales.

Par ailleurs, les micro-entrepreneurs versent une contribution à la formation professionnelle. Cette contribution leur permettra de bénéficier, le cas échéant, d’une prise en charge partielle d’une formation qu’ils souhaiteraient suivre.

Bon à savoir

Si vous êtes salarié et micro-entrepreneur, les organismes du régime général restent vos interlocuteurs privilégiés. Pour la retraite, l’acquisition de droits relatifs à votre activité de micro-entrepreneur est fonction de votre chiffre d’affaires. Si vous êtes salarié et micro-entrepreneur , vous pourrez également acquérir des droits de retraite de base et de retraite complémentaire au RSI ou à la Cipav pour votre activité de micro-entrepreneur en fonction de votre chiffre d’affaires.

Bien entendu, si vous exercez simultanément une activité salariée et une activité de micro-entrepreneur, la durée d’assurance prise en compte pour la retraite de base ne peut pas excéder 4 trimestres par an.

A retenir

Les cotisations permettent le financement :

-Des prestations d’assurance maladie

-Des prestations familiales et sociales

-Des pensions des retraites de base et complémentaires

-La formation professionnelle.

Pour plus de renseignements : rendez-vous sur l’autoentrepreneur.fr